MLB》誰在本壘？水手隊烏龍守備 笑翻美網友（影音）

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕水手今天在主場迎戰太空人，6局上太空人攻占一、三壘，古利爾（Yulieski Gurriel）擊出滾地球，水手游擊D.摩爾（Dylan Moore）回傳本壘，但本壘鬧空城沒人接球，讓太空人輕鬆得分。水手終場以2：4不敵太空人，吞下3連敗。

太空人在6局下攻占1出局攻占一、三壘，古利爾敲游擊方向滾地球，D.摩爾接到球後，沒有策動雙殺，而是傳本壘想觸殺三壘往本壘衝的跑者，但水手捕手跑到一壘後方補位，造成本壘鬧空城，讓太空人得到第4分，水手投手雷布藍克（Wade LeBlanc）則是雙手一攤，表達無奈。記錄上是給一次野手選擇，不算失誤。

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太空人首局就得到3分，包含奇里諾斯（Robinson Chirinos）陽春彈，之後再第6局靠水手烏龍守備多添1分，最後以2分之差獲勝。中繼的太空人左投瓦德茲（Framber Valdez）投4局無失分，獲得本季第2勝。

水手則是用假先發，基林（Cory Gearrin）投1局失3分吞本季第2敗，接替的雷布藍克投8局失1分。

不少美網友看到水手的烏龍守備，紛紛笑翻，「這讓我笑了」，「水手隊還是水手隊」、「沒人在本壘！」、「這是好的傳球....」。

水手本壘鬧空城，讓太空人輕鬆得分。（美聯社）

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