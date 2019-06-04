MLB》畢爾勒8局好投寫紀錄 道奇笑納6連勝（影音）

〔體育中心／綜合報導〕洛杉磯道奇今天作客亞歷桑納響尾蛇，進行雙方三連戰的首場比賽，道奇靠著先發投手畢爾勒（Walker Buehler）主投8局飆出11次三振僅失1分的神勇表現，最終以3：1擊敗響尾蛇，系列戰取得1：0領先，並笑納近期6連勝。

畢爾勒。（今日美國）

此役兩隊先發投手都有很好的表現，形成精彩的投手戰。比賽來到4局上響尾蛇先發投手雷伊（Robbie Ray）遭遇亂流，1出局後先是被透納（Justin Turner）敲安，再保送佛里斯（David Freese），下棒席格（Corey Seager）在2好3壞情況下逮到一記偏高速球，將球轟出全壘打牆外，道奇3：0領先。

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席格4局3分砲。（今日美國）

前4局都無法站上壘包的響尾蛇5局下展開反攻，2出局後輪到C.沃克（Christian Walker）打擊，他敲出響尾蛇本場首安，是一發中外野陽春全壘打，同時也是全場響尾蛇唯一攻下的1分，最終道奇就以3：1獲勝。

C.沃克5局開轟。（今日美國）

本場比賽響尾蛇先發投手雷伊表現並不差主投7局飆出9次三振被敲6安失掉3分，但道奇畢爾勒表現更是神勇，他主投8局飆出驚人的11次三振只被敲2安失掉1分，更寫下自克蕭（Clayton Kershaw）2011年以來單場飆10K以上並沒有保送的最年輕投手紀錄。

響尾蛇先發投手雷伊挨轟吞敗。（法新社）

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