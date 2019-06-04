NBA》湖人今夏補強若搞砸 美記曝詹皇恐提早走人

湖人「詹皇」詹姆斯。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕去年風光迎來「詹皇」詹姆斯（LeBron James）的湖人隊，本季仍無緣季後賽，而今夏湖人也打算繼續網羅大咖、替詹皇找幫手，不過美媒今爆料，如果湖人在今夏仍找不到大咖球星加盟，詹皇恐怕會提前跟紫金軍團分道揚鑣。

《洛杉磯時報》記者 Bill Plaschke和《ESPN》記者麥克梅納明（Dave McMenamin）日前在參加「The Sedano Show」節目時，竟不約而同地表示，他們認為詹姆斯和湖人的關係已經如履薄冰，所以如果湖人沒能及時建立起一支能爭冠球隊，那麼詹皇有很大的機率會提前離開他們。

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「我聽說，如果湖人今年在自由市場補強毫無作為的話，雖然我不知道可能性有多大，但假如他們真的搞砸了，他們和詹姆斯之間可能會碰上大麻煩，我的意思是，『詹皇時代』可能還沒有開始就要結束了。」Bill Plaschke在節目上說道。

而麥克梅納明（Dave McMenamin）則說：「就我所認識的，每個和詹姆斯有關係的人都十分緊張，現在他們唯一能做的就是保持積極，因為接下來的這5週顯然會非常重要，如果到了7月11日，湖人只能得到伍切維奇（Nikola Vucevic），或者任何其他無法讓他們直接成為總冠軍熱門隊伍的明星球員，那接下來事情的發展也就很好猜了！」

詹姆斯在去年夏天成自由球員後離開克利夫蘭，與湖人簽下4年1.54億美元（約46.82億台幣）的天價大約，第4年為球員選項，換句話說在2021年夏天，詹皇才能跳出合約選擇成為自由球員，不過如果真的讓詹皇不開心，想強硬留下他恐怕是難上加難。

如果今夏補強搞砸，湖人的「詹皇時代」恐怕還沒開始就得結束。（資料照，美聯社）

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