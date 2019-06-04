桌球》台灣「黃金混雙」半年奪2冠 中媒嘆：奧運對手又多一對

林昀儒／鄭怡靜中國公開賽決賽擊敗香港組合，奪下合作以來第二冠。（資料照，取自ITTF）

〔體育中心／綜合報導〕台灣「黃金混雙」鄭怡靜／林昀儒日前風光拿下2019年中國公開賽混雙冠軍，兩人才合拍半年就收下2冠，亮眼表現也引起桌壇列強關注，中國媒體《澎湃新聞》不但大篇幅報導兩人奪冠消息，更直指「國乒奧運對手又多一對」。

台灣桌球一姊鄭怡靜和18歲「桌球神童」林昀儒，自半年前開始合拍，3月的阿曼桌球公開賽為兩人合作的第2戰，隨即拿下搭檔首冠，彼此的磨合也隨著賽事增加，漸入佳境。

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林鄭配上週在中國公開賽混雙出擊，先以直落三扳倒中國許昕／陳夢，四強戰再以3：2力退日本丹羽孝希／伊藤美誠，最後以3：1扳倒2015年世錦賽銅牌香港組合黃鎮廷／杜凱琹，奪下合作以來第二冠。

林昀儒／鄭怡靜開心拿下合拍第二冠。（資料照，圖片取自ITTF）

而《澎湃新聞》日前撰文指出，中國公開賽這面混雙金牌，賽前各國桌協會其實都極為看重，因為這不僅是本屆奧運桌球賽首次增設混雙，更是桌球最先產出金牌的項目，所以桌球強權日本、中國無不絞盡腦汁、鬥智鬥勇，不斷嘗試不同組合，以確保能在2020東京奧運能推出最穩妥的陣容。

不過就在中日混雙組合都還在磨合時，《澎湃新聞》認為其他國家已經趁機迎頭趕上，該文指出這次台灣隊的林鄭配混雙組合一路過關斬將，從多組強勁對手裡脫穎而出，還在冠軍賽擊敗了去年年終賽冠軍黃鎮廷/杜凱琹的香港組合，直言台灣隊無疑將會又是中國桌球隊在奧運上的一個潛在對手。

中媒點名林昀儒／鄭怡靜將是東京奧運中國桌球隊的一大對手。（資料照，取自ITTF）

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