MLB》億元男同場對決！ 馬查多滿貫砲力壓哈波（影音）

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕去年季後的兩大自由球員馬查多（Manny Machado）、哈波（Bryce Harper），今年初分別和教士、費城人簽下超級大約。今天教士在主場對上費城人，也是馬查多和哈波轉戰新東家後的首次對決，但此戰馬查多技高一籌，轟出滿貫彈，幫助教士以8：2獲勝。

前5局打完雙方戰成1：1平手，6局下教士展開攻勢，金斯勒（Ian Kinsler）敲帶有1分打點的二壘安打，新秀奈勒（Josh Naylor）擊出帶有2分打點的安打，而馬查多則是轟出滿貫彈，助教士單局灌進7分，奠定勝基。

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馬查多此戰4打數就敲這發滿貫砲，他年初和教士簽下10年3億美元的大約，本季至今的打擊成績為10轟、31分打點、打擊率0.251。

而季前和費城人簽下13年3.3億美元的哈波，今天4打數沒有表現，本季至今繳出11轟、43分打點、打擊率0.243。

教士先發投手洛爾（Eric Lauer）投6局被敲2安失1分，送出3次三振，獲得本季第3勝；費城人先發諾拉（Aaron Nola）投5.1局被敲8安（包含1發陽春砲），失掉6分，吞下本季首敗。

馬查多敲滿貫砲。（美聯社）

馬查多敲滿貫砲。（法新社）

馬查多敲滿貫砲。（法新社）

哈波。（美聯社）

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