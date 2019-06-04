頭家國小在市長盃游泳錦標賽大放異彩 泳破9紀錄奪23金65牌4盃

頭家國小游泳隊在台中市長盃游泳錦標賽中表現亮眼。（記者歐素美攝）

〔記者歐素美／台中報導〕台中市長盃游泳錦標賽日前在北區運動中心舉行，頭家泳隊創下亮眼成績，9項破大會紀錄，並勇奪23金、共65獎牌及4項總錦標獎盃，展現平時紮實的訓練成果。

游泳及英語是頭家國小本位課程，不但擁有台中市公立學校最大的室內溫水游泳池，游泳競賽成績也十分亮眼，其中游泳教練丁瑋君、楊子龍、蔡松樺，功不可沒。

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頭家國小游泳隊選手，每天都要完成5000公尺訓練，還有加強游泳基礎及技巧練習，其中，選手吳依瑄，一人就破了5項大會紀錄，成績十分優異。

吳依瑄除是游泳好手，學業也相當優異，是師長眼中的好學生。吳依瑄說，在泳池練習是最棒的享受，除了可以跟同學一起切磋，更可以互相較勁，讓大家都更加進步。

頭家國小校長王玉龍表示，頭家的泳士們拼出好成績，除歸功學校硬體設備充裕、游泳教練無私的經驗傳承與訓練、學生認真吃苦耐勞持續練習、學校行政團隊後勤支援與協助，泳隊家長後援會更是不可或缺的角色，成為孩子們成功的最強後盾。

頭家國小游泳隊在台中市長盃游泳錦標賽中表現亮眼。（記者歐素美攝）

頭家國小游泳隊在台中市長盃游泳錦標賽中表現亮眼。（記者歐素美攝）

頭家國小游泳隊在台中市長盃游泳錦標賽中表現亮眼。（記者歐素美攝）

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