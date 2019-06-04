法網》小威耍大牌？ 男網名將提姆砲轟人品糟

美國名將小威廉絲。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕法國網球公開賽，高居世界男單第四的奧地利名將提姆（Dominic Thiem）日前以直落三闖進八強賽，他在賽後記者會受訪時，突然被要求離開媒體室，讓給美國名將小威廉絲（Serena Williams），讓提姆相當不開心，指責這種把人趕出去的行為，人品相當糟。

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提姆當時接受訪問時，突然被官方人員要求離開，讓給小威廉絲。提姆非常不悅，直言：「即使是青少年組的球員坐在這，每個球員都必須等，在我看來，這顯示了差勁的人品。」事後，法網官方人員也向他道歉。

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法國《隊報》指出，小威廉絲當時在女單32強爆冷輸給美國選手科甯（Sofia Kenin），賽後她希望能盡快受訪，就向大會表示，「安排讓我在另一個房間，小一點，但現在就要。」

《BBC》報導，提姆直言，「這真是笑話，她要來而我必須離開？搞什麼？」他說，「我沒有生氣和沮喪，也許幾分鐘後吧，這是原則。」提姆強調，坐在媒體室受訪是否為他自己並不重要，「即使是青少年組選手也是一樣。」

提姆認為，「我百分百確定費德爾（Roger Federer）、納達爾（Rafael Nadal）不會做出相同的事情。」

費德爾則是說，他能理解提姆的失望，並指出獲勝晉級的球員就像提姆一樣，通常會優先使用媒體休息室，「我不知道發生了什麼事情。」

費德爾也表示，如果他在男單16強賽輸給阿根廷非種子邁爾（Leonardo Mayer），「我會讓他先用，或是他決定何時要去（媒體室），因為他還有下一場比賽要打。而我下一場比賽還很久，這就是你要做的。」

奧地利名將提姆。（資料照，路透）

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