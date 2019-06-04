內馬爾性侵案大翻盤！女方供詞前後不一 委託律師急解約

巴西足球明星內馬爾。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕巴西足球明星內馬爾（Neymar Jr.）所捲入的性侵風暴出現大逆轉！上週被巴黎一名女性指控暴力性侵的內馬爾，甫在社群軟體Instagram公布與女方的對話記錄和親密照片證明自己的清白。不過女方卻改口表示，雖然雙方當時是合意性交，但內馬爾卻在過程中對她施暴，兩者供詞相去甚遠，讓女子原本委託的律師產生了疑慮，最後決定終止代理訴訟合約。

女方原委任律師在接受《巴西環球體育》（SELEÇÃO BRASILEIRA）訪問時指出，他們認為女子可能是為了報復，才會造成前後供詞的出入。因為女子雖然對外宣稱自己是遭受暴而被性侵，但先前告訴律師的卻是「雙方為合意性交，但男方在過程中有暴力舉動」。律師表示，這樣的變化有可能會造成誹謗罪行，所以他們才決定此終止與女方的合約。

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在跟原任律師終止合約後，女方還是很快就找到了新律師，而內馬爾的委任律師Gustavo Xisto則表示，現在整件案子已經進入司法程序，相關證據都將提交到司法單位，他們將會配合調查，希望整起事件可以水落石出。不過不管性侵最後是否屬實，內馬爾擅自在網路上公開不雅文字和圖片，恐怕仍得面臨五年監禁。

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