澳洲公開賽》戴資穎休兵 周天成頭號種子出賽領銜征澳

周天成。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕超級300系列澳洲羽球公開賽32強明將點燃戰火，世界球后戴資穎此役未參戰，排在二、三名的陳雨菲、奧原希望則並未休兵，男單台灣由榮膺男單頭號種子「台灣一哥」周天成領銜出擊，中國前一哥林丹名列第8種子。

澳洲公開賽籤會內賽明將開打，由於球后戴資穎不參賽，日本名將奧原希望取而代之以頭號種子出賽，中國女將陳雨菲則為第二種子，印度好手辛度（PV Sindhu）列在第三種子，戴資穎好友泰國一姐依瑟儂排在第四種子，而因傷退出蘇迪曼盃的南韓一姐成池鉉也復出參賽列在第五種子；世界排名第12的前中國一姐李雪芮則是第七種子。



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男單方面，桃田賢斗、石宇奇和安賽龍都沒參賽，我國一哥周天成榮膺男單頭號種子，首場將碰上地主選手丹尼爾（Daniel FAN）；我國王子維首輪利多，將碰上資格賽晉級的大馬選手詹俊為。而名列第8種子的中國名將林丹，首輪則將戰印度選手普蘭諾伊（H. S. Prannoy）。

男雙方面，台灣有四組人馬參賽，包括李洋／王齊麟、盧敬堯／楊博涵、廖敏竣／蘇敬恆、還有李哲輝／楊博軒。女雙台灣則有白馭珀／吳玓蓉、謝沛珊／林筱閔、李佳馨／林芝昀、許雅晴／胡绫芳參賽；混雙則有六組出征。

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