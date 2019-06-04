法網》衛冕者哈勒普連3年晉8強 單挑美國17歲超級新星

哈勒普晉級女單八強。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2019法國網球公開賽女單第4輪，羅馬尼亞第3種子哈勒普（Simona Halep）火力全開，6：1、6：0痛宰波蘭18歲新星絲威雅蒂（Iga Swiatek），連3年殺進巴黎羅蘭加洛斯8強，衛冕氣勢愈來愈旺。前球后哈勒普也是本屆冷門連環爆之下，惟一倖存的前4種子。

哈勒普向觀眾致意。（法新社）

27歲的哈勒普，本屆紅土大滿貫表現漸入佳境，前兩輪都拚滿3盤才驚險脫困，接下來兩戰卻勢如破竹，甚至總計只掉4局，如今手感熱的發燙，「我原本做好打硬仗的準備。」哈勒普賽後表示，或許身心狀態提升，使得第3輪起開始順手，此役甚至只失1局横掃，「這確實比我想像中順利，在大滿貫層級，每場比賽都不容易，接來下仍有很大挑戰。」

請繼續往下閱讀...

哈勒普下個對手年紀更小，正是美國17歲菜鳥安妮西莫娃（Amanda Anisimova），也是大滿貫賽史首位2000年後出生新世代躋身8強，對此安妮西莫娃沒把紀錄放心上，「大會有提醒，但我很快忘了。我要在這裡拚出佳績！而不是想到年紀多大。」至於去年在此首奪大滿貫后冠的哈勒普則坦承，看到後浪來勢洶洶，突然感覺自己變老，「要和年輕選手對抗不容易，畢竟她們沒什麼可失去的。」

哈勒普下一輪對手安妮西莫娃。（路透）

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法