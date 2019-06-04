羽球》賽事時間惹的禍！世界球后戴資穎7月積分將被重扣逾5千分

戴資穎積分將被重扣。（資料照，法新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕世界球后戴資穎本週穩坐世界排名第1達130週，持續堆高「小戴障礙」。不過，小戴這次再度受到賽事時間安排影響，在7月9日更新世界排名，積分將被重扣5580分，降至9萬645分，好消息是這次不會退位，但領先日本名將奧原希望只剩309分。

結束蘇迪曼盃征戰，戴資穎6月都在台灣備戰，各大國際賽皆不出征，於超級1000系列印尼公開賽重返賽場，尋求2連霸。

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世界羽聯（BWF）世界排名計算方式，採選手過去52週賽事中，積分最高10場比賽，而戴資穎現階段10站最佳積分，有去年印尼公開賽封后的1萬2000分。

不過，去年印尼賽在7月3日至8日進行，積分計算為年度第27週，今年卻延後2週於7月16日至21日開打，屬於年度第29週，因此戴資穎1萬2000分將提前消失，改補去年香港公開賽4強6420分，7月9日更新排名後，小戴積分從9萬6225縮水至9萬645分。

事實上，戴資穎去年4月中旬因賽事時間問題，導致提前被扣分，被迫把球后寶座讓給日本名將山口茜，不過小戴隨後爭氣於亞錦賽稱后，一舉重返球后寶座並蟬聯至今。

中國好手陳雨菲是去年印尼公開賽亞軍，同樣損失慘重，將失去1萬200分，改補今年1月印尼大師賽4強6420分，剩8萬6585分；奧原希望上屆印尼賽16強止步，僅拿4800分，未列入年度最佳10站，因此積分不變，仍是9萬336分，再次擠下陳雨菲重返世界排名第2，落後戴資穎309分。

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