登山》克服放棄念頭登世界第一高峰 正妹登山家詹喬愉今凱旋歸國

正妹登山家詹喬愉凱旋歸國。（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／桃園機場報導〕綽號「三條魚」的正妹登山家詹喬愉今天凱旋歸國，不少粉絲早早就到桃園機場接機，除了特製花束之外，新北消防局新板山搜分隊舉隊前來，還特製布條迎接，令她十分驚喜，「其實有點嚇到，原本還想說可以好好整理。」

詹喬愉（右）與曾文毅（左）凱旋歸國。（記者吳孟儒攝）

詹喬愉在5月先後登頂馬卡魯峰和聖母峰，短短13天內就登上2座8000公尺的巨峰，相當驚人，今天她一走出入境大廳，馬上成為全場焦點，隊友及粉絲的熱情迎接，現場機場人員都得出面維持秩序。

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她在現場也分享登頂世界第一高峰聖母峰的心情，坦言登頂前曾想過放棄，「從馬卡魯峰結束後接著爬，也遇到天氣不穩的情況，下撤後又決定在往上爬，我當時其實很害怕。」

詹喬愉透露，當時體力透支外，身體狀況微恙，但她仍選擇堅持到底，實踐登頂的目標，「只要不是在危及生命的情況下，我覺得我應該再嘗試。」

新板山搜分隊今天一共來了10多人迎接小隊長詹喬愉，分隊長劉崑耀表示，「她的很有毅力，以她的身材來說要完成真的很厲害。」今晚將為詹喬愉舉辦「平安宴」，恭喜她達成目標，平安歸來。

新北消防局新板山搜分隊到場迎接小隊長詹喬愉。（記者吳孟儒攝）

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