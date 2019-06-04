日職Live》陽岱鋼首打席選保送 巨人 0：0 樂天

2019/06/04 17:35

第二局

陽岱鋼在一二壘有人1出局時上場打擊，選到四壞球保送，形成滿壘，不過小林誠司、重信慎之介飛球出局，巨人本局沒有得分。

賽前報導

日本職棒2聯盟交流戰開打，讀賣巨人首個系列賽作客洋聯東北樂天主場，陽岱鋼擔任巨人先發第8棒右外野手，可能與暫居洋聯中繼榜領先的樂天宋家豪交手。

先發名單

巨人

1（左）重信慎之介
2（二）山本泰寛
3（中）丸佳浩
4（游）坂本勇人
5（指）大城卓三
6（一）岡本和真
7（三）維拉努威瓦
8（右）陽岱鋼
9（捕）小林誠司

投手 今村信貴

樂天

1（游）茂木栄五郎
2（三）今江年晶
3（二）浅村栄斗
4（指）惠勒
5（一）銀次
6（右）布拉許
7（中）辰己涼介
8（左）歐可耶瑠偉
9（捕）堀内謙伍

投手 塩見貴洋

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