日職Live》陽岱鋼首打席選保送 巨人 0：0 樂天

第二局

陽岱鋼在一二壘有人1出局時上場打擊，選到四壞球保送，形成滿壘，不過小林誠司、重信慎之介飛球出局，巨人本局沒有得分。

賽前報導

日本職棒2聯盟交流戰開打，讀賣巨人首個系列賽作客洋聯東北樂天主場，陽岱鋼擔任巨人先發第8棒右外野手，可能與暫居洋聯中繼榜領先的樂天宋家豪交手。

請繼續往下閱讀...

先發名單

巨人

1（左）重信慎之介

2（二）山本泰寛

3（中）丸佳浩

4（游）坂本勇人

5（指）大城卓三

6（一）岡本和真

7（三）維拉努威瓦

8（右）陽岱鋼

9（捕）小林誠司

投手 今村信貴

樂天

1（游）茂木栄五郎

2（三）今江年晶

3（二）浅村栄斗

4（指）惠勒

5（一）銀次

6（右）布拉許

7（中）辰己涼介

8（左）歐可耶瑠偉

9（捕）堀内謙伍



投手 塩見貴洋

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法