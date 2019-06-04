日職Live》王柏融2度得點圈打擊機會落空 火腿 0：1 養樂多

第三局
2出局後，近藤健介選到保送、中田翔敲安打，形成一二壘有人得點圈打擊機會，再度輪到王柏融，他敲出中外野飛球出局。
第二局
村上宗隆敲出中外野陽春砲，養樂多隊先馳得點，1：0領先火腿隊。
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第一局
養樂多先發高梨裕稔控球不佳，對火腿前三棒都投出保送擠成滿壘，第四棒中田翔敲內野高飛球出局，下一棒王柏融敲出雙殺打，火腿本局無功而返。
賽前報導
日本職棒今起進行2聯盟交流戰，王柏融所屬的日本火腿隊將在主場札幌巨蛋迎戰央聯養樂多燕子隊，也是大王首度迎戰央聯球隊，前天敲出日職生涯首度單場5安打的王柏融，今依舊排在火腿先發打線第5棒、守左外野。
養樂多今推出右投高梨裕稔先發，高梨本季出賽8場，戰績4勝4敗、防禦率5.79。火腿隊先發投手則是上澤直之，本季同樣出賽8場，4勝2敗、防禦率3.31。
先發名單
火腿
1（中）西川遥輝
2（右）大田泰示
3（三）近藤健介
4（一）中田翔
5（左）王柏融
6（指）清宮幸太郎
7（二）渡邊諒
8（捕）清水優心
9（游）中島卓也
投手 上沢直之
養樂多
1（中）塩見泰隆
2（左）青木宣親
3（二）山田哲人
4（指）巴倫汀
5（一）村上宗隆
6（三）大引啓次
7（右）坂口智隆
8（游）奥村展征
9（捕）古賀優大
投手 高梨裕稔
本日のスタメン！#lovefighters #飛び出せ新時代 #セパ交流戦 pic.twitter.com/Bw5cebHY5p— 北海道日本ハムファイターズ公式 （@FightersPR） 2019年6月4日