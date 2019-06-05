喬帥、A.茲維瑞夫爭4強門票 今日賽事預告與轉播

喬科維奇將面對A.茲維瑞夫。（法新社）

大聯盟今有一場賽事轉播，洋基作客多倫多藍鳥，推出日籍投手田中將大先發，田中目前戰績3勝4敗、防禦率3.20，藍鳥則由李查德（Clayton Richard）捍衛主場，他目前戰績1敗、防禦率3.38。

法網進行到八強戰，世界球王喬科維奇（Novak Djokovic）將面對第5種子A.茲維瑞夫（Alexander Zverev），兩人生涯交手4次，各拿下2勝平分秋色；第4種子提姆（Dominic Thiem）對決新星卡查諾夫（Karen Khachanov），來爭奪四強門票。女單部分，球后哈勒普（Simona Halep）、美國好手基絲（Madison Keys）等也都將出賽。

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中職今兩地開戰，Lamigo桃猿作客台南球場踢館統一獅，推出尼克斯先發登板，獅隊則由左投瑞安先發，展開洋投大戰。另一邊則是中信兄弟在洲際主場迎戰富邦悍將，同樣是洋投對決，兄弟派出左投艾迪頓，富邦則由伍鐸先發掛帥。

MLB

07：00 洋基 vs. 藍鳥 FOX體育、FOX體育3台

法網

20：00 八強 FOX體育、FOX體育3台

日職

17：00 養樂多 vs. 火腿 FFOX體育、FOX體育3台

17：00 巨人 vs. 樂天 FOX體育2台

中職

18：35 Lamigo桃猿 vs. 統一獅 WinTV綜合台、ELEVEN SPORTS2、愛爾達體育1台

地點：台南棒球場

18：35 富邦悍將 vs. 中信兄弟 愛爾達體育2台

地點：洲際棒球場

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