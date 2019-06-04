網球》謝淑薇表態參與東京奧運 網協樂觀其成積極爭取

謝淑薇。（資料照，法新社）

〔記者梁偉銘／台北報導〕謝淑薇今於臉書粉絲團表態想打明年奧運！她用英文寫出：「I would be happy to play Olympics in Tokyo。（我很樂意參加東京奧運）」對此網協秘書長劉中興回應：「當然樂觀其成，協會希望與她取得直接連繫，並積極為她爭取。」

謝淑薇今於臉書上發文，表態樂意參與東京奧運。（取自謝淑薇臉書）

謝淑薇2016年里約奧運因不滿我國網協奧運教練遴選辦法，加上後續爭議因而退出單、雙打比賽，並表態不再接受國家隊徵召 。只不過小薇近年東山再起，目前WTA職業女單排名來到25，直逼6年前生涯最高23，引發許多球迷熱議，期待她明年東奧出擊，如今她首度正面表態，網協也樂見其成，讓小薇重披國家隊的機會大增。

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目前人在巴黎與法國網協開會的劉中興表示，協會歡迎優秀選手為國效力，也會與謝淑薇溝通，希望雙方「破冰」重新合作，「今年聯邦盃名單已出爐，不太可能改變，如果淑薇明年願意打聯邦盃，我們會跟ITF協調，看能不能有其他辦法。」

劉中興強調，明日回台會試著和謝淑薇團隊連絡，期待可以達成雙贏。但就程序上來說，參賽奧運除了排名，ITF（國際網總）也規定，女子選手奧運週期間必須參與至少2站聯邦盃，今年聯邦盃亞大區二級賽事本月12至15日在塔吉克舉行，台灣隊名單上月底定，因此謝淑薇能否打聯邦盃，將是亟待克服的當務之急。

劉中興。（資料照，記者林正堃攝）

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