網球》謝淑薇表態參與東京奧運 網協樂觀其成積極爭取

謝淑薇。(資料照,法新社)

〔記者梁偉銘/台北報導〕謝淑薇今於臉書粉絲團表態想打明年奧運!她用英文寫出:「I would be happy to play Olympics in Tokyo。(我很樂意參加東京奧運)」對此網協秘書長劉中興回應:「當然樂觀其成,協會希望與她取得直接連繫,並積極為她爭取。」

謝淑薇今於臉書上發文,表態樂意參與東京奧運。(取自謝淑薇臉書)

謝淑薇2016年里約奧運因不滿我國網協奧運教練遴選辦法,加上後續爭議因而退出單、雙打比賽,並表態不再接受國家隊徵召 。只不過小薇近年東山再起,目前WTA職業女單排名來到25,直逼6年前生涯最高23,引發許多球迷熱議,期待她明年東奧出擊,如今她首度正面表態,網協也樂見其成,讓小薇重披國家隊的機會大增。

目前人在巴黎與法國網協開會的劉中興表示,協會歡迎優秀選手為國效力,也會與謝淑薇溝通,希望雙方「破冰」重新合作,「今年聯邦盃名單已出爐,不太可能改變,如果淑薇明年願意打聯邦盃,我們會跟ITF協調,看能不能有其他辦法。」

劉中興強調,明日回台會試著和謝淑薇團隊連絡,期待可以達成雙贏。但就程序上來說,參賽奧運除了排名,ITF(國際網總)也規定,女子選手奧運週期間必須參與至少2站聯邦盃,今年聯邦盃亞大區二級賽事本月12至15日在塔吉克舉行,台灣隊名單上月底定,因此謝淑薇能否打聯邦盃,將是亟待克服的當務之急。

劉中興。(資料照,記者林正堃攝)

