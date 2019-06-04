登山》跨過屍體好冷血？詹喬愉：清楚分界線

台灣登山家詹喬愉與工程師曾文毅，完成聖母峰登頂，今凱旋歸國。（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／桃園機場報導〕台灣登山家詹喬愉前天（2日）在臉書上發文回應網友「冷血」言論的質疑，獲得廣大迴響，今天她也強調，「只要人活著，大家都會想辦法救人，登山的人都很清楚分界線。」

詹喬愉日前在分享登頂心得，提到「跨過屍體」的言論，沒想到卻有網友質疑是「冷血」、「視而不見只為登頂」，讓她相當不解，「我的問題是，他們已經是死了，所以我們能幫屍體什麼。」

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「只要活著大家都會幫忙，跟大家所想的只為自己是不一樣。」詹喬愉重申，「大家都知道分界線所在，當你知道這人已經死了，每個人都會選擇放下他，而且每個國家習俗不一樣，也不一定說之後要掩埋。」

詹喬愉表示，其實在攀登8000公尺高峰，路邊遍布屍體是可預期的情況，但這並不會影響她的攀登過程和決心，唯獨這次登頂聖母峰的過程，出現令她相當害怕的畫面。

「那具屍體是跪在路中間，而且身體捲縮，手緊緊的握著。」詹喬愉回憶當時的情況仍心有餘悸，她說：「我會想說這是什麼樣的情況，是多麼可怕的天氣狀況才會變成這樣。」

但她也強調，不會動搖登頂意念，「只會想說真的難以跟天氣抗衡，我後來確定再重新挑戰，也是因為再次確定天氣是穩定的。」

詹喬愉與曾文毅。（記者吳孟儒攝）

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