MLB》響尾蛇首輪16順位選進大物新秀 媽媽來自台灣

響尾蛇首輪16順位選進的大物新秀卡洛爾,母親來自台灣。(取自推特)

〔體育中心/綜合報導〕大聯盟選秀會今天登場,響尾蛇在首輪第16順位選中來自西雅圖的高中快腿大物卡洛爾(Corbin Carroll),據美媒報導他的爸爸在華盛頓大學工作,媽媽則出生在台灣,後來移居路易斯安那州。

卡洛爾有張混血臉孔,身高僅175公分、體重80公斤,並不壯碩,不過球探認為他的力量令人驚訝,今年23場比賽敲出.540打擊率,並有9轟,打出OPS高達1.859,他去年代表U18美國隊出賽,並在集結全美高中大物的聖地牙哥Perfect Game中拿下MVP。高中4年來有著.450打擊率、101分打點、22發全壘打的表現。

請繼續往下閱讀...

卡洛爾在今年的Perfect Game拿下MVP。(取自IG)

卡洛爾外野三個位子都可守,腳程更是在球探報告中拿到70分的評價,他在60碼衝刺跑6.33秒,比同年的楚奧特(Mike Trout)還快。球探報告指出他的打擊60分、力量40分、跑壘70分、傳球45分;總評價55分,未來模板是紅襪隊班尼泰迪(Andrew Benintendi)。

Corbin Carroll, the team's 16th overall pick, hit .540 with a 1.859 OPS, 9 homers, 26 RBI, 19 extra-base hits, 11 steals and 38 runs scored in 23 games this season. #RattleOn pic.twitter.com/RyJOZFeFOQ