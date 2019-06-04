MLB》響尾蛇首輪16順位選進大物新秀 媽媽來自台灣

響尾蛇首輪16順位選進的大物新秀卡洛爾，母親來自台灣。（取自推特）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟選秀會今天登場，響尾蛇在首輪第16順位選中來自西雅圖的高中快腿大物卡洛爾（Corbin Carroll），據美媒報導他的爸爸在華盛頓大學工作，媽媽則出生在台灣，後來移居路易斯安那州。

卡洛爾有張混血臉孔，身高僅175公分、體重80公斤，並不壯碩，不過球探認為他的力量令人驚訝，今年23場比賽敲出.540打擊率，並有9轟，打出OPS高達1.859，他去年代表U18美國隊出賽，並在集結全美高中大物的聖地牙哥Perfect Game中拿下MVP。高中4年來有著.450打擊率、101分打點、22發全壘打的表現。

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卡洛爾在今年的Perfect Game拿下MVP。（取自IG）

卡洛爾外野三個位子都可守，腳程更是在球探報告中拿到70分的評價，他在60碼衝刺跑6.33秒，比同年的楚奧特（Mike Trout）還快。球探報告指出他的打擊60分、力量40分、跑壘70分、傳球45分；總評價55分，未來模板是紅襪隊班尼泰迪（Andrew Benintendi）。

Corbin Carroll, the team's 16th overall pick, hit .540 with a 1.859 OPS, 9 homers, 26 RBI, 19 extra-base hits, 11 steals and 38 runs scored in 23 games this season. #RattleOn pic.twitter.com/RyJOZFeFOQ — Arizona Diamondbacks （@Dbacks） 2019年6月4日

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