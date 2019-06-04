田徑》「台灣欄神」陳奎儒1週無法訓練 亞洲大獎賽照樣奪金

陳奎儒。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者林岳甫／綜合報導〕「台灣欄神」陳奎儒今日在亞洲田徑大獎賽中國重慶站第一站，在男子110公尺跨欄決賽奔出13秒58摘金，即使距離自己生涯最佳有段落差，但因感冒已1週未訓練，還是奮力達成教練王國慧賽前所設定的目標，週五將於第二站繼續出賽，期待能維持住狀況，朝東京奧運達標之目標邁進。

「台灣欄神」陳奎儒（中）在亞洲田徑大獎賽中國重慶站第一站，在男子110公尺跨欄決賽奔出13秒58摘金。（陳奎儒提供）

「台灣欄神」陳奎儒（中）在亞洲田徑大獎賽中國重慶站第一站，在男子110公尺跨欄決賽奔出13秒58摘金。（陳奎儒提供）

陳奎儒日前在台灣公開賽飆出13秒34，生涯6度締造全國紀錄，最扼腕是距離2020年東京奧運參賽標準仍差0.02秒。不過，他在台灣賽後因感冒緣故，已停止訓練1週，直到昨日才按王國慧所開課表操練。

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王國慧透露，陳奎儒畢竟1週未訓練，因此賽前就設定陳奎儒跑入13秒60內，對這站成績尚可接受。

值得一提的是，陳奎儒今年成績十分出色，4月亞錦賽以13秒39奪銅，以及5月台灣賽更跑出13秒34摘金。王國慧認為，陳奎儒今年狀況確實不俗，整體速度已提升不少，只是技術還有修正之處，接下來會針對弱點進行增強，強調愛徒達奧運標只是時間早晚，有望於今年完成目標。

此外，陳奎儒這次在重慶還有1場大獎賽，接著7月7日至日本札幌參賽，以及9月生涯首度踏上世錦賽舞台，期待於7月及9月的兩場賽事完成奧運夢。

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