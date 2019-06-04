登山》素人登頂聖母峰關鍵？曾文毅：有計畫就不難

台灣登山家詹喬愉與工程師曾文毅，完成聖母峰登頂，今凱旋歸國。（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／桃園機場報導〕台灣竹科工程師曾文毅堪稱登山界「素人之光」，在毫無5000公尺以上的登山經驗下，一舉站上世界第1高峰聖母峰，他談起登頂時一派輕鬆，「說實在的，有完整訓練計畫，並不會太難。」

38歲的曾文毅從大學時期就加入登山社，一直都有爬山習慣，恰巧前年到中國爬巴哈雪山時，加入詹喬愉的登山團伍，他說：「後來比較熟之後，去年她聽到我說要爬島峰，就要我爬完乾脆也挑戰聖母峰。」

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曾文毅坦言，一開始他也認為聖母峰是遙不可及的目標，但經過有計畫性的體能訓練、學習攀登技巧，要登頂並非難事，他在5月22日成功登頂。

「只要適應得好，很多人體力比我們好，都能爬上頂峰。」曾文毅說：「其實沒那麼遠啦，可能難度都不會比其他技術型的高峰還高。」

曾文毅也提到跟詹喬愉一同訓練的過程，體認到自己體能還得加強，「今年初她帶著我一起練，但我被電得很慘，那時我看他爬得輕鬆，我卻在後面喘得要死，知道自己安排的重訓還不夠紮實。」

曾文毅於4月29日啟程，開啟登頂之旅，這趟花費破百萬外，他笑說：「今天還是我曠職第3天呢！明天開始要回歸工程師的身份了。」

被問到家人是否曾反對登山計畫，曾文毅表示：「其實我父母都以為我是出國玩，直到我上新聞了他們才知道我去爬山。」

台灣登山家曾喬愉與工程師曾文毅，登頂聖母峰，今凱旋歸國，粉絲與他們合照。（記者吳孟儒攝）

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