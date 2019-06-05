法網》蠻牛、費爸雨後晉4強 上演第39度史詩對決

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2019法國網球公開賽男單8強激鬥，第2種子西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal），第3種子瑞士不老天王費德爾（Roger Federer）各自在雷雨過後延續領先戰果，先後勝出即將在準決賽狹路相逢，上演史詩級第39度「費納對決」!

納達爾壓制日本「網球王子」錦織圭，將在法網四強戰對決費德爾。（法新社）

32歲的納達爾來勢洶洶，招牌左手上旋球持續於紅土展現絕對宰制力，6：1、6：1、4：2徹底壓制鬥志頑強的日本「網球王子」錦織圭，儘管西班牙「蠻牛」眼看「射日」在望，賽事卻因突如其來暴雨中斷，納達爾稍等1小時再上陣手感未受影響，互保發球局不失直落3關門，不但締造對戰錦織圭11勝2負，更朝法網三連霸及第12冠邁進。

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衛冕者「蠻牛」4強對手，正是「瑞士內戰」中的勝方，費德爾7：6（7：4）、4：6、7：6（7：5）、3：3領先同樣單手反拍打法的同胞瓦林卡（Stan Wawrinka），也下起大雨喊卡。費爸重新披掛上陣施壓奏效，關鍵第9局再度破發，第4盤未浪費聽牌機會，最終6：4出線並回報4年前法網8強輸球之仇。

瑞士天王費德爾在法網八強戰強勢勝出。（歐新社）

今年8月就滿38歲的傳奇費爸，自2015年後重返紅土大滿貫，一路過關斬將殺入4強，如今更締造對戰瓦林卡23勝3敗的絕對優勢；只不過，費爸強碰紅土之王的「蠻牛」戰績落居下風，納達爾已挾23勝15負遙遙領先。

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