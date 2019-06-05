NBA》勇士傷情不斷 杜蘭特G3仍缺陣、K湯不確定能出賽

杜蘭特持續因傷缺陣。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士球星杜蘭特（Kevin Durant）確定將缺席NBA總冠軍賽第3戰，而K.湯普森（Klay Thompson）下戰能否出賽仍成疑。

杜蘭特自西部準決賽第5戰對火箭之後，至今快1個月沒有出賽。《ESPN》報導，他沒有在美國時間星期二參加練習，但杜蘭特會在稍後找時間自行做訓練。

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勇士總教練柯爾（Steve Kerr）表示，他沒有辦法上場，確定第三戰無法出賽，但狀況有進展。柯爾先前表示，杜蘭特可能只參加1次練習之後，就上場比賽。

K.湯普森在第2戰左大腿筋輕度拉傷，明天第三戰不確定能否上場，他則是很樂觀看待，「對我個人而言，很難沒看到我打球，希望我明天感覺會好點。」

柯爾則是說，雖然K.湯普森自認準備好可出賽，但球隊仍要確定明天讓他上場是否有風險，「如果有風險，我們寧願讓他在接下來數天繼續恢復，希望他能在第四戰上場。」

勇士禁區好手魯尼（Kevon Looney）因鎖骨骨折，將缺席剩下的NBA總冠軍賽。柯爾表示，「我為魯尼感到難過。K.湯普森和杜蘭特，我們非常希望他們能歸隊，但魯尼有點像卡森斯（DeMarcus Cousins），當這些人受傷，特別是在季後賽的時候，你會為他們感到難過。」

勇士老將伊古達拉（Andre Iguodala）仍有著左小腿傷勢的問題，柯爾表示他將會參加第三戰。

勇士K.湯普森（左）下戰能否出賽仍成疑。（歐新社）

K.湯普森。（美聯社）

勇士總教練柯爾。（美聯社）

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