日職》陽岱鋼狙擊外角滑球開轟 樂天先發懊悔不已（影音）

陽岱鋼從樂天先發塩見貴洋手中擊出本季第3轟。（取自巨人官方推特）



〔體育中心／綜合報導〕讀賣巨人旅日好手陽岱鋼，昨在交流戰首戰對上洋聯龍頭樂天，重回久違的先發位置，敲出本季第3轟，攻下球隊第1分。對此，陽岱鋼受訪時表示，想把外角偏高的球打好，能打出全壘打真是太好了。

陽岱鋼昨天擔任巨人先發第8棒右外野手，自5月22日睽違10場比賽之後重返先發，第2局首打席靠著精準選球眼獲得保送上壘，5局上第二打席瞄準樂天先發左投塩見貴洋127公里的外角滑球，敲出一發右外野陽春彈，等待1個月的第3轟終於出爐。「想把外角偏高的球打好，能擊出全壘打真是太好了。」陽岱鋼說道。

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樂天先發塩見貴洋繳出7局10K失1分的優質好投，唯一失分就是拜陽岱鋼所賜，他賽後坦言，挨轟的那顆滑球投得太甜了，才會被陽岱鋼狙擊，讓他十分懊悔。

陽岱鋼昨役單場繳出3支1，包括1發全壘打，三振和保送各一，打擊率為2成72，由於作客洋聯主場，先發打序採用指定打擊，陽岱鋼重返久違的先發，他接受《體育報知》採訪表示，「很久沒有先發了，專注在每個打席，帶著希望留下結果的心情進入打擊區。」巨人昨以3：2逆轉贏球，陽岱鋼希望下一場比賽能再接再厲，自己也能對球隊有所貢獻。

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