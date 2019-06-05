MLB》隊友跑壘不積極 害前國聯MVP傷左膝整季報銷（影音）

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕費城人好手麥卡琴（Andrew McCutchen）昨天在對教士的比賽中，在跑壘時遭到對手夾殺，最後遭觸殺出局，但他也傷了左膝。費城人隊今天宣布，麥卡琴左膝十字韌帶斷裂，整季報銷。但整起事件的主因，卻是隊友謝古拉（Jean Segura）沒有認真跑壘所致。

麥卡琴此戰首局靠保送上壘，下一棒謝古拉擊出內野高飛球，謝古拉當下沒有積極跑壘，教士二壘手金斯勒（Ian Kinsler）刻意讓球落地，他先傳一壘刺殺打者，接著再夾殺麥卡琴，形成另類的雙殺。麥卡琴則是在夾殺時傷到左膝，提前退場。

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麥卡琴接受核磁共振（MRI）檢查後，確認為左膝十字韌帶斷裂，整季提前報銷，不會再出賽。

現年32歲的麥卡琴曾是2013年的國家聯盟MVP，季前他和費城人簽下3年5000萬美元的合約，本季繳出10轟、29分打點，打擊率0.256，選到國聯最多的43次保送，其上壘率有0.378。此外，麥卡琴每打席能耗掉投手4.45顆球排國聯第三、跑回45分排國聯第五，扮演稱職的開路先鋒角色。

《美聯社》報導，麥卡琴表示，「這不是我想聽到的消息。」他希望下賽季的開幕戰時能回到球場；費城人卡普勒（Gabe Kapler）則是說目前沒有手術的時間表，

費城人日前透過交易和水手換來外野手布魯斯（Jay Bruce），預計會獲得一些外野的上場時間。

費城人外野手麥卡琴左膝十字韌帶斷裂，整季報銷。（美聯社）

費城人外野手麥卡琴左膝十字韌帶斷裂，整季報銷。（美聯社）

費城人外野手麥卡琴整季報銷。（今日美國）

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