NBA》交易後處境大不同 暴龍前一哥：自己成了犧牲品

德羅森。（資料照，法新社）





〔體育中心／綜合報導〕多倫多暴龍本季一路過關斬將，成功拿下隊史首座東部冠軍，創隊24年以來首度闖進總冠軍賽，這一切「前龍王」德羅森（DeMar DeRozan）都看在眼裡，他接受美媒《Bleacher Report》專訪時表示，為前隊友感到高興，並支持他們奪冠，但話鋒一轉，他也坦言自己成為了犧牲品。

德羅森曾是暴龍的看板球星，效力長達9年，過去與羅利（Kyle Lowry）組成雙槍，搭檔6年雖然例行賽戰績亮眼，但最後都未能嚐到東部冠軍的滋味，更3度敗給詹姆斯（LeBron James），最後被迫拆夥，暴龍與馬刺季前進行震撼全聯盟的交易，兩隊互換當家一哥，高喊「賣我」的雷納德（Kawhi Leonard）降臨多倫多，被無預警交易的德羅森對此也大感不滿，怒嗆：「在這聯盟毫無忠誠可言。」

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雷納德成為新的「北境之王」，帶領暴龍打出新氣象，一路過關斬將挺進總冠軍賽，德羅森所屬的馬刺則是在季後賽首輪戰至搶7，最終仍不敵金塊遭到淘汰。

德羅森受訪時談到前東家闖進總冠軍賽，內心五味雜陳，雖然很為前隊友和好友羅利感到高興，但自己的心理卻有點不是滋味，他說：「如果沒有過去我那些年打下的基礎，我覺得暴龍是不太可能會打進總冠軍賽。」

德羅森認為自己為暴龍付出所有心力，但到了最後卻成為球隊的犧牲品，「你必須明白，你是讓很多事情成為可能的原因。」

德羅森與雷納德季前互換球隊。（資料照，今日美國）



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