MLB》田中將大投紅中是壞球？ 網友批主審史上最爛（影音）

Angel Hernandez is just awful. Awful! pic.twitter.com/PyPHLlA5Jc — Max Wildstein （@MaxWildstein） 2019年6月5日

〔體育中心／綜合報導〕洋基日籍投手田中將大今天在客場先發對上藍鳥，第5局他投一顆紅中球，未料主審赫南德茲（Angel Hernandez）竟判定壞球，讓田中將大和捕手桑契斯（Gary Sanchez）都傻眼，連洋基電台主播Max Wildstein在推特上直言糟糕。洋基終場以3：4輸球。

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田中將大前4局沒有失分，但第5局面對首名打者葛里查克（Randal Grichuk），第二顆球投出幾乎紅中位置的89.5英哩速球，但主審卻沒有判好球，讓洋基投捕都看傻。田中將大再投一顆84.7英哩的滑球，被葛里查克敲陽春彈掉分。

田中將大之後被賈維斯（Freddy Galvis）敲兩分砲，又被小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）敲帶有1分打點安打，單局掉4分。

田中將大今天先發投6局失4分。（法新社）

總計田中將大6局投球，被敲6安（包含2轟），失掉4分，三振、保送各2次，賽後防禦率為3.42。洋基最後以3：4輸球，田中將大吞下本季第5敗。

對於田中將大丟紅中球卻被判壞球，Max Wildstein在推特上發文說，「赫南德茲太糟了，糟透了。」也有美國網友批，赫南德茲是大聯盟最爛的裁判。

（首次上稿：0947；更新時間：1011）

（影片來源：大聯盟官網）

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