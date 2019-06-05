NBA》一眉哥去湖人有譜？ 美媒爆料鵜鶘對他有興趣

A.戴維斯。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕鵜鶘本季以狀元籤選進「杜克怪物」威廉森（Zion Williamson），球團目前考慮交易「一眉哥」A.戴維斯（Anthony Davis），已經開始聽取各隊報價，ESPN記者Dave McMenamin爆料，鵜鶘高層對於湖人的交易包裹仍擁有高度的興趣。

湖人季中為了交易來鵜鶘「一眉哥」A.戴維斯，不惜將年輕小將們放上談判桌，最終仍以失敗告吹。雖然鵜鶘抽到今年選秀會的狀元籤，如願選進威廉森，新任籃球運營副總裁葛里芬（David Griffin）試圖說服A.戴維斯續留鵜鶘，但A.戴維斯轉隊心意已決，球團已考慮聽取各隊報價，盼望能換到最佳包裹。

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對此，ESPN記者Dave McMenamin在節目上爆料，鵜鶘對於湖人以前所提出的交易包裹仍有極高的興趣，交易人選包括英葛蘭（Brandon Ingram）、波爾（Lonzo Ball）、哈特（Josh Hart）和庫茲馬（Kyle Kuzma），還加碼一個首輪選秀籤，若是重啟談判的話，很有可能會成功。他也提到，新任籃球運營副總裁葛里芬和部份高層對於英葛蘭的評價很高，這對湖人在談判桌上處於有利的位置。

英葛蘭（右）。（資料照，法新社）

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