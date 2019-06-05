NBA》用經典戰術守死柯瑞 暴龍教頭說明原因

勇士球星柯瑞第二戰遭嚴加看管。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕NBA總冠軍賽第二場，勇士球星柯瑞（Stephen Curry）被暴龍嚴加看管，甚至使出「Box and One」的防守戰術，讓柯瑞在最後一節沒得到分數。暴龍總教練納斯（Nick Nurse）表示，當時只想擋住對手的攻勢。

「Box and One」是指用一盯人四區域的防守戰數，會有一名球員不斷貼身防守主力得分手，其他四名球員則是守區域防守。暴龍在G2比賽中，就是派後衛范維利特（Fred VanVleet）緊貼著柯瑞，雖然柯瑞全場得到23分，但末節他上場約8分鐘都沒有得分進帳。

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《今日美國》報導，勇士總教練柯爾（Steve Kerr）坦言，「我不記得有在NBA看到這種戰術。」他還開玩笑說，「上次看到這戰術是在高一的時候。可以很自豪地說，我曾遇到Box and One，就像柯瑞那樣。」

暴龍總教練納斯（Nick Nurse）說明當時的狀況，「我想用Box and One，你們認為呢？他們則說這是怎麼樣的戰術？我畫戰術，告訴他們每個人的位置，M.加索（Marc Gasol）和雷納德（Kawhi Leonard）在低位，而羅利（Kyle Lowry）在高位，范維利特則是去追人。羅利就說，『這戰術可行，上吧』。」

納斯還自嘲，「每個人都在笑我了，對吧？」他也提到，球隊在例行賽打區域聯防，通常會是在節奏不對的時候，能放慢對手節奏、擋住空手切入，「這戰術看起來能更好地保護自家籃框，也擋住對方的空手切入。這很好，我當時只是要想辦法來阻擋他們。」

不過，暴龍可能不會在總冠軍賽第三戰再用這種戰術，雷納德就說，「當時K.湯普森（Klay Thompson）不在場上，也不知道杜蘭特（Kevin Durant）何時回來，所以我不認為這戰術未來能用。」

Look at how Steph is being guarded lol. pic.twitter.com/7uCZVkve4F — Alex （@Dubs408） 2019年6月4日

勇士總教練柯爾。（歐新社）



暴龍總教練納斯。（美聯社）

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