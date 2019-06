NBA》用經典戰術守死柯瑞 暴龍教頭說明原因

勇士球星柯瑞第二戰遭嚴加看管。(資料照,今日美國)

〔體育中心/綜合報導〕NBA總冠軍賽第二場,勇士球星柯瑞(Stephen Curry)被暴龍嚴加看管,甚至使出「Box and One」的防守戰術,讓柯瑞在最後一節沒得到分數。暴龍總教練納斯(Nick Nurse)表示,當時只想擋住對手的攻勢。

「Box and One」是指用一盯人四區域的防守戰數,會有一名球員不斷貼身防守主力得分手,其他四名球員則是守區域防守。暴龍在G2比賽中,就是派後衛范維利特(Fred VanVleet)緊貼著柯瑞,雖然柯瑞全場得到23分,但末節他上場約8分鐘都沒有得分進帳。

《今日美國》報導,勇士總教練柯爾(Steve Kerr)坦言,「我不記得有在NBA看到這種戰術。」他還開玩笑說,「上次看到這戰術是在高一的時候。可以很自豪地說,我曾遇到Box and One,就像柯瑞那樣。」

暴龍總教練納斯(Nick Nurse)說明當時的狀況,「我想用Box and One,你們認為呢?他們則說這是怎麼樣的戰術?我畫戰術,告訴他們每個人的位置,M.加索(Marc Gasol)和雷納德(Kawhi Leonard)在低位,而羅利(Kyle Lowry)在高位,范維利特則是去追人。羅利就說,『這戰術可行,上吧』。」

納斯還自嘲,「每個人都在笑我了,對吧?」他也提到,球隊在例行賽打區域聯防,通常會是在節奏不對的時候,能放慢對手節奏、擋住空手切入,「這戰術看起來能更好地保護自家籃框,也擋住對方的空手切入。這很好,我當時只是要想辦法來阻擋他們。」

不過,暴龍可能不會在總冠軍賽第三戰再用這種戰術,雷納德就說,「當時K.湯普森(Klay Thompson)不在場上,也不知道杜蘭特(Kevin Durant)何時回來,所以我不認為這戰術未來能用。」

