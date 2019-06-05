MLB》洋基小將爆氣 「我不欠誰一個解釋」

〔體育中心／綜合報導〕洋基24歲小將佛雷瑟（Clint Frazier）3日對紅襪單場發生3次守備瑕疵，賽後因躲避媒體受訪引起爭議。他今日表示，他不欠誰一個解釋，認為媒體一直以來都對他並不公平。

佛雷瑟本季在右外野守了171.2局，守備防禦點（DRS）卻呈現低迷的負6，意即和平均水準的野手相比多掉6分。3日對紅襪的比賽，他發生3次守備瑕疵，今對藍鳥只能從指定打擊出發。

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躲避媒體約41小時後，佛雷瑟今表示，「我不後悔這樣做，老實說，我不認為我欠誰一個解釋，因為沒有人規定我必須要發言。」

從2016年印地安人被交易至洋基，佛雷瑟有滿肚子苦水。「我無時無刻都充滿自信，這是為何人們想挫挫我的銳氣。我知道我沒有洋基人的氣質，人們對我想要做自己這件事很有意見。」

佛雷瑟3日對紅襪單場發生3次守備瑕疵。（美聯社）

回顧在2017年春訓的紅髮事件引發議論，最後被前教頭吉拉迪要求去修剪。佛雷瑟說，「當時我在關起門來的更衣室，每個人都跟我說我頭髮長度沒問題，結果外面寫出來的新聞就完全不是這麼一回事。」

此外，2017年播報員沃爾德曼誤稱佛雷瑟想穿傳奇曼托（Mickey Mantle）的7號球衣、2018年主播麥克凱（Michael Kay）認為腦震盪的佛雷瑟應該要上場等事件，都被寫成新聞引發議論，最後誤解的2人都透過電話向佛雷瑟道歉。

「從我被交易來到這邊，有太多不該出現的新聞，」佛雷瑟說，「對我來說有太多的不公平，這次我不發言，人們就認為我必須談談，但我不需要站在大庭廣眾之下向每個人解釋。失誤就是造成了，我爛透了，每個都知道我錯在哪，這就是結論。」

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