MLB》神奇！馬林魚單局灌11分 打爆強隊釀酒人（影音）

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕全聯盟得分能力最差的馬林魚近期進攻手感火燙，今天在客場打爆國聯中區強隊釀酒人，包含單局灌進11分，全場狂敲19安，最後以16：0大勝對手。

馬林魚首局先靠卡斯楚（Starlin Castro）敲兩分砲，先馳得點。第3局庫柏（Garrett Cooper）、安德森（Brian Anderson）各揮出一發陽春彈，再得2分。

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第5局馬林魚打線殺紅眼，單局敲9安，加上釀酒人三壘手蕭（Travis Shaw）發生守備失誤，讓馬林魚打線整整打了15個人次，一舉灌進11分，奠定勝基，第8局又再得1分，馬林魚最後以16：0完封對手。

馬林魚全場揮出19安、得到16分都是本季新高，也成為本季第一支單局得11分的球隊。此外，馬林魚近3場比賽都至少得到9分，而且都獲勝。

馬林魚先發羅培茲（Pablo Lopez）投6局送出7次三振，僅被敲3安無失分，獲得本季第4勝；釀酒人先發安德森（Chase Anderson）投4局失4分吞本季首敗，後援的威廉斯（Taylor Williams）僅投0.1局狂失8分。

卡斯楚敲兩分砲。（法新社）

釀酒人後援投手威廉斯（右）僅投0.1局狂失8分。（美聯社）

庫柏敲全壘打。（法新社）

安德森開轟。（美聯社）

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