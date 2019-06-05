MLB》「搖阿搖！」培瑞茲超狂投球姿勢 隊友都笑歪（影音）

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕釀酒人今天在主場遭馬林魚打爆，最後以0：16慘敗。比賽後段球隊為了不想消耗牛棚，派二壘手培瑞茲（Hernan Perez）客串投球，他不但投1局沒有失分，投球動作還模仿巨人老將奎托（Johnny Cueto）的「搖擺投球」，讓自家隊友樂翻天。

培瑞茲是在第9局登板，他不但用「搖擺投球」的方式丟球，一度還換高抬腿的姿勢投球，讓自家隊友也笑開懷。培瑞茲此戰丟1局只花10球，沒有失分，最快球速只有74.5英哩（119.9公里），本季客串2次投手都沒有失分，防禦率是「0」，生涯在大聯盟共6次站上投手丘。

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大聯盟官方「CUT4」報導，培瑞茲賽後表示扭動投球動作的靈感來自隊友克勞迪歐（Alex Claudio），「我想這事很久了，而這次我在比賽中做到了。」他也提到為何要加入高抬腿的動作，「當時是在第6局，球隊落後很多，我想我可能要投球了，所以我去YouTube上看一些很狂的投球動作。」

「他每次登板都投很好。」釀酒人三壘手蕭（Travis Shaw）則說，「我想去年他在洛杉磯有1次登板崩盤，除了那次外，他上場都沒有掉分。」蕭表示，這也讓當下氣氛輕鬆點，拯救過度消耗的牛棚。

釀酒人野手培瑞茲客串投球。（法新社）

釀酒人野手培瑞茲客串投球。（美聯社）

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