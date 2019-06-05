MLB》寶刀未老！ 卡布雷拉繳猛打賞、滿貫砲轟光芒塞揚

〔體育中心／綜合報導〕昔日美聯打擊三冠王、36歲老虎強打卡布雷拉（Miguel Cabrera），本季飽受膝傷所擾，今天賽前宣布將擔任專職指定打擊，今天面對光芒塞揚強投史奈爾（Blake Snell）展現寶刀未老的身手，敲出致勝滿貫砲，單場繳出3安打猛賞灌進5分打點，幫助老虎終場以9：6擊敗光芒。

卡布雷拉敲出致勝滿貫砲。（美聯社）

卡布雷拉首局首打席就從史奈爾手中擊出帶有1分打點的中外野二壘安打，幫助球隊先馳得點，也終結近期10打數無安打的小低潮，光芒3局上靠著賈西亞（Avisaíl García）的2分砲超前比數。

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老虎在5局下灌進5分大局，史都華（Christin Stewart）的適時安打打回追平分，隨後史奈爾保送了卡斯泰拉諾斯（Nicholas Castellanos）形成滿壘，卡布雷拉相中一顆偏低的82.8英里曲球，一棒轟出左外野滿貫砲，睽違7場後敲出本季第3轟，終場助隊以9：5力退光芒。史奈爾今天主投4.1局失6分，苦吞本季第5敗。

卡布雷拉此役單場4支3，另有5分打點，只差一支三壘安打就能完成完全打擊，打擊率升至2成93。卡布雷拉敲出生涯第5發滿貫砲，目前個人累積468轟與名人堂球星瓊斯（Chipper Jones）並列全壘打榜第34名。

史奈爾苦吞本季第5敗。（美聯社）

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