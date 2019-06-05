羽球》中國前球后李雪芮苦戰66分鐘 驚險取得16強門票

李雪芮驚險擊敗高橋沙也加，取得澳洲羽球公開賽女單16強門票。（資料照，法新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕世界排名12、前球后中國名將李雪芮今在超級300系列澳洲羽球公開賽，首戰面對日本好手高橋沙也加，李雪芮苦戰逾1小時，以22：20、18：21、21：18驚險脫穎而出，取得女單16強門票。

世界排名17高橋沙也加去年5度打入超級系列決賽，包辦4座冠軍，包括超級500新加坡公開賽、超級300瑞士公開賽、超級300紐西蘭公開賽及超級100秋田大師賽。不過，高橋沙也加唯一決賽失利就是在超級100加拿大公開賽不敵李雪芮，至於雙方過去生涯6度交手，李雪芮取5勝優勢。

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坐擁對戰優勢的李雪芮今年尚未有冠軍進帳，其中5月初在紐西蘭公開賽更敗給南韓17歲「超新星」安世英，屈居亞軍。李雪芮本屆榮膺女單第7種子，首戰遇上高橋沙也加，首局就錯失1個局末點，耗費一番手腳才先馳得點；高橋沙也加次局在18：18平手時，一口氣連下3分扳平戰局，李雪芮在決勝局幾乎都保有領先，最終耗費66分鐘終於取得16強門票。

李雪芮想力拚今年首冠有不小難度，16強遇上世界排名23泰國的布莎南，擁有6勝1敗的優勢，但8強可望碰到世界排名第5的印度名將辛度，即使能過關，有可能在準決賽與中國後輩陳雨菲狹路相逢。

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