秋信守成為首位達成生涯200轟的亞洲球員。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕遊騎兵36歲韓籍重砲秋信守今天敲出本季第11轟,也同時完成生涯200轟里程碑,成為大聯盟史上第一位完成這項壯舉的亞洲球員。

秋信守今天在首局首打席就從金鶯先發投手邦迪(Dylan Bundy)手中擊出中外野陽春彈,全場繳出5支2、2打點,保送和三振各一的成績,首局的陽春彈除了是他本季第11轟外,也是他生涯第200支全壘打,他在去年5月就以176轟刷新日籍強打松井秀喜亞洲最多轟的紀錄,今天200轟達陣繼續堆高秋信守障礙。

此役形成打擊戰,兩隊安打數合計29安,金鶯狂掃15安,包括5轟,塞維里諾(Pedro Severino)9局上的陽春彈相當關鍵,因為遊騎兵最後半局狂灌6分,讓金鶯嚇出一身冷汗,終場以12:11險勝。

Shin-Soo Choo goes deep for the 200th time.



(MLB x @BudweiserUSA) pic.twitter.com/at0aMjfclF