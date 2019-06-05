中職Live》獅隊單局兩美技守備 桃猿 4：0 統一

第四局
4上，余德龍出局後陳晨威安打上壘，隨後被瑞安抓到盜壘意圖，遭夾殺出局，柏納帝那隨後敲出左外野方向二壘安打，藍寅倫飛球出局，三出局。
第三局
3下，兩出局後朱元勤選到保送，蘇智傑一壘滾地出局，三出局。
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3上，1出局後，朱育賢擊出一壘邊線強勁滾地球，高國慶美技擋下後傳給補位的瑞安出局。郭嚴文安打上壘，林立擊出左外野深遠飛球，蘇智傑追到警戒區接殺，三出局。
第二局
2下，高國慶擊出中右外野二壘安打，楊家維、潘彥廷遭三振，林祖傑飛球出局，三出局。
2上，1出局後柏納帝那擊出安打上壘，藍寅倫一壘滾地球，高國慶傳二壘，二出局。藍寅倫盜壘被抓到，結果統一在夾殺時球沒傳好未能抓到藍寅倫，不過藍寅倫也沒能站上二壘。林泓育飛球出局，三出局。
第一局
1下，尼克斯投出三上三下。
1上，陳晨威靠著失誤上壘，隨後盜上二壘，柏納帝那選到四壞球保送，藍寅倫擊出右外野方向平飛安打，帶有一分打點，桃猿 1：0 統一。林泓育站著不動被三振，一出局。陳俊秀擊出中外野落地安打帶有打點，桃猿 2：0 統一，朱育賢擊出右外野方向安打，外野手漏了一下但沒造成失分，桃猿形成滿壘。郭嚴文敲出左外野方向德州安打帶有打點，桃猿 3：0 統一，桃猿續佔滿壘，林立右外野高飛犧牲打帶有打點桃猿 4：0 統一，兩出局。余德龍滾地出局，三出局。
猿隊先發打線
陳晨威 , LF
柏納帝那 , CF
藍寅倫 , RF
林泓育 , C
陳俊秀 , 1B
朱育賢 , DH
郭嚴文 , 2B
林立 , 3B
余德龍 , SS
先發：尼克斯
獅隊先發打線
朱元勤 , RF
蘇智傑 , LF
陳鏞基 , DH
高國慶 , 1B
楊家維 , 2B
潘彥廷 , 3B
林祖傑 , SS
林祐樂 , C
莊駿凱 , CF
先發：瑞安