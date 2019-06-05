中職》紐維拉二軍先發投2局退場 兄弟全場18安灌倒猿隊

中信二軍先發投手紐維拉。（記者黃志源攝）

〔體育中心／綜合報導〕中職二軍賽事持續舉行，今天中信兄弟與Lamigo桃猿二軍在澄清湖正面對決，兄弟先發紐維拉今天僅投2局、挨1發3分彈退場，但兄弟全場猛敲18安串連，終場以10：7拿下勝利。

兄弟洋投紐維拉今天主投2局，被敲出5支安打，其中包含葉竹軒的三分彈，一共失掉3分自責分，送出1次三振退場。接替的洪宸宇主投3局，被敲5安失2分，王梓安0.2局被敲3安失2分，吳柏豪投1.2局無失分，拿下第三次中繼成功，吳哲源1.2局送出1K，被敲1安無失分。

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Lamigo二軍葉竹軒擊出３分全壘打。（記者黃志源攝）

桃猿本日先發蘇俊羽主投4.2局，被敲10支安打失掉6分，送出2次三振2次保送，葉家淇1.1局失3分，2分自責。江國謙1.0局無失分送出2K，黃偉晟1.0局被敲3安失1分，陳禹勳投1.0局，被敲1安送出1次保送，但飆2K無失分。

這場比賽一共出現5支全壘打，兄弟江坤宇、陳文杰開轟，桃猿梁家榮、張閔勛、葉竹軒開轟。

Lamigo二軍張閔勛擊出陽春全壘打。（記者黃志源攝）

Lamigo二軍葉竹軒擊出３分全壘打。（記者黃志源攝）

Lamigo二軍梁家榮２分全壘打。（記者黃志源攝）

中信二軍陳文杰擊出陽春全壘打。（記者黃志源攝）

中信二軍江坤宇擊出２分全壘打。（記者黃志源攝）

Lamigo二軍先發投手蘇俊羽。（記者黃志源攝）

中信二軍投手陳柏豪。（記者黃志源攝）

Lamigo二軍投手葉家淇。（記者黃志源攝）

Lamigo二軍投手江國謙。（記者黃志源攝）

中信二軍投手洪宸宇。（記者黃志源攝）

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