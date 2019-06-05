日職Live》大田泰示雷射肩雙殺美技 火腿力保不失

第四局

山田哲人選到四壞球保送、巴倫汀安打形成一三壘有人、村上宗隆遭三振，坂口智隆右外野深遠飛球，火腿右外野手大田泰示上演精彩美技，接殺後長傳回本壘，成功阻殺往本壘跑的山田哲人，形成雙殺，力保不失分。

第二局

王柏融首打席面對石川雅規128公里卡特球，敲出游擊上方飛球遭接殺。

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第一局

青木宣親敲出陽春砲，養樂多1：0領先。

賽前報導

交流戰開打，日本火腿在主場札幌巨蛋對上養樂多的第二戰，王柏融依舊擔任先發第五棒左外野手，繼昨役4支0後，大王的累計打擊率從3成大關跌回2成95，且在札幌巨蛋打擊成績仍舊低迷，打擊率僅2成08，今天將面對39歲資深投手石川雅規。

石川曾在2008年拿過央聯防禦率王，今年出賽8場，拿下1勝3敗，防禦率4.06。日本火腿則是派出杉浦稔大先發，今年出賽3場拿下2勝0敗，防禦率僅0.60。

先發名單

火腿

1（中）西川遥輝

2（右）大田泰示

3（指）近藤健介

4（一）中田翔

5（左）王柏融

6（二）渡邊諒

7（三）橫尾俊建

8（游）平沼翔太

9（捕）鶴岡慎也



投手 杉浦稔大

養樂多

1（中）塩見泰隆

2（左）青木宣親

3（二）山田哲人

4（指）巴倫汀

5（一）村上宗隆

6（右）坂口智隆

7（三）宮本丈

8（捕）中村悠平

8（游）奥村展征



投手 石川雅規

第二局

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