MLB》大谷敲反方向怪力轟 總教練欣慰：好兆頭（影音）

大谷翔平。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕天使隊指定打擊大谷翔平，今天在與運動家隊的比賽當中擊出本季第四發全壘打，天使隊最後以2：4不敵運動家隊，大谷賽後表示，自己的感覺越來越好了。

大谷今天在6局下面對運動家隊先發投手蒙塔斯（Frankie Montas）的內角96英哩（約154公里）速球，一棒將球轟成反方向的大號兩分彈，這球也讓隨隊記者Fabian Ardaya讚嘆大谷的打擊能力。

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Here’s the Shohei Ohtani #dinger. His ability to take 96 mph and inside-out his swing to drive the ball to the deepest part of the park is quite impressive. pic.twitter.com/9h5dwpj3wR — Fabian Ardaya （@FabianArdaya） 2019年6月5日

賽後大谷也透過翻譯表示，自己最近在場上的感覺越來越好，他談到，有時候他擊出紮實的擊球，但是結果不一定很好，不過他的感覺變得比以往更好，因此他希望之後的結果會更好。

天使隊總教練阿斯瑪斯（Brad Ausmus）賽後表示，大谷的那發全壘打是今天陣中唯一不錯的攻勢，對大谷來說是個好兆頭，投手最近一直對他投內角速球，因為他本季並不常拉打，而大谷最近一直在對此做出努力。

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