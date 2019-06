MLB》大谷敲反方向怪力轟 總教練欣慰：好兆頭（影音）

大谷翔平。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕天使隊指定打擊大谷翔平,今天在與運動家隊的比賽當中擊出本季第四發全壘打,天使隊最後以2:4不敵運動家隊,大谷賽後表示,自己的感覺越來越好了。

大谷今天在6局下面對運動家隊先發投手蒙塔斯(Frankie Montas)的內角96英哩(約154公里)速球,一棒將球轟成反方向的大號兩分彈,這球也讓隨隊記者Fabian Ardaya讚嘆大谷的打擊能力。

Here’s the Shohei Ohtani #dinger. His ability to take 96 mph and inside-out his swing to drive the ball to the deepest part of the park is quite impressive. pic.twitter.com/9h5dwpj3wR