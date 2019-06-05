日職》超級大物來了！ 吉田輝星下週生涯初登板

吉田輝星。（取自北海道日本火腿官方臉書）

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿監督栗山英樹今天表示，在去年選秀第一指名的大物新秀吉田輝星，確定在本月12日進行一軍初登板，對廣島隊先發。

吉田輝星在去年夏季甲子園燃燒1517球，率領金足農高校一路過關斬將，最後才在冠軍戰敗給名門大阪桐蔭，拚戰精神感動全日本，秋天的日職選秀會上，他以第一指名加入日本火腿，在二軍磨練之後，確定在後天升上一軍、下週要進行生涯一軍初登板。

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吉田輝星昨天在二軍對巨人先發，被認為是升上一軍前的「最終試煉」，不過最後僅繳投3局，就挨6支安打失掉6分，還投出4次保送。然而他過去8場比賽防禦率2.35，日本火腿球團認為他的狀況沒有不好，可以將他拉上一軍面對強打者累積經驗、更能獲得成長。

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