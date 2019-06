MiLB》洋基「點」破接力無安打引衝突 潛規則惹禍？（影音）

〔體育中心/綜合報導〕洋基與洛磯小聯盟2A今天的比賽當中,發生與「潛規則」有關的衝突,洋基打者Matt Lipka在9局靠著突襲短打,點破洛磯投手的聯手無安打比賽,雙方在比賽結束後發生了衝突。

這場比賽,洛磯以先發投手賈西亞(Rico Garcia)為首,四名投手在前8.1局聯手讓對方無安打無保送,直到第九局,洋基打者Lipka面對終結者Ben Bowden點出一支巧妙的內野安打,順利打破洛磯投手的聯手無安打比賽,Bowden隨後三振掉接下來的2名打者,幫助洛磯2A以3:0擊敗洋基2A。

洋基靠著觸擊點破無安打,也觸動了洛磯選手的逆鱗,以及棒球場上的不成文規定,比賽結束後,兩邊的選手進行言語交換,隨後清空板凳發生衝突,直到有人將他們給分開。

Aftermath of a near fight at the end of the @GoYardGoats and @TrentonThunder game at Dunkin’ Donuts Park. 3-0 win for the Goats allowing only one hit as a team. #NoGoatsNoGlory #Pride #NBCCT @NBCConnecticut @GLucivero pic.twitter.com/N1QL5XUWFo