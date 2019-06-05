MiLB》洋基「點」破接力無安打引衝突 潛規則惹禍？（影音）

〔體育中心／綜合報導〕洋基與洛磯小聯盟2A今天的比賽當中，發生與「潛規則」有關的衝突，洋基打者Matt Lipka在9局靠著突襲短打，點破洛磯投手的聯手無安打比賽，雙方在比賽結束後發生了衝突。

這場比賽，洛磯以先發投手賈西亞（Rico Garcia）為首，四名投手在前8.1局聯手讓對方無安打無保送，直到第九局，洋基打者Lipka面對終結者Ben Bowden點出一支巧妙的內野安打，順利打破洛磯投手的聯手無安打比賽，Bowden隨後三振掉接下來的2名打者，幫助洛磯2A以3：0擊敗洋基2A。

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洋基靠著觸擊點破無安打，也觸動了洛磯選手的逆鱗，以及棒球場上的不成文規定，比賽結束後，兩邊的選手進行言語交換，隨後清空板凳發生衝突，直到有人將他們給分開。

Aftermath of a near fight at the end of the @GoYardGoats and @TrentonThunder game at Dunkin’ Donuts Park. 3-0 win for the Goats allowing only one hit as a team. #NoGoatsNoGlory #Pride #NBCCT @NBCConnecticut @GLucivero pic.twitter.com/N1QL5XUWFo — Paul Ross （@RealPaulRoss） 2019年6月5日

賽後洛磯投手賈西亞表示，「就是那樣，Lipka做了他該做的事情，而我們也相當想要完成無安打比賽，所以衝突就發生了。我沒有辦法明確地指出他試著想做什麼，或者他想完成什麼，很不幸地我們沒辦法完成無安打比賽，而在那之後我們的情緒就高漲了起來。」賈西亞今天主投6局飆出11K，沒有被打安打也沒有送出保送。

這並不是首次因為短打造成的衝突，2001年教士隊的戴維斯（Ben Davis）就曾用短打來瓦解響尾蛇隊先發投手席林（Curt Schilling）的完全比賽。

洛磯小聯盟投手賈西亞。（圖片取自推特）

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