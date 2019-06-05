棒球》韓媒發文酸「台灣宿舍等級像摩鐵」 事後刪稿了

索沙。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕有「中職最強洋投」之稱的索沙來台灣投不到半季，繳出屠殺成績後，近日又被挖角重回韓職，韓媒《SPOTV NEWS》今早撰文引述：「台灣的環境太差了，宿舍只是韓國摩鐵的等級、月薪也就2萬到3萬美金，索沙來到台灣才知道錢有多難賺。」不過事後又將這段文字刪除。

索沙過去有7年韓職資歷，效力過起亞、英雄及LG雙子，去年因稅務問題輾轉來到台灣，加盟富邦悍將，韓媒報導他在韓國欠稅達3億3千萬韓圜（約台幣950萬）。

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不過索沙今年在中職拿下8勝、85K和防禦率1.56成績，成為投手三冠王，表現獲得韓職SK飛龍青睞，以簽約金35萬美元及年薪17萬美元網羅索沙，索沙有望用這些錢付清欠稅，此外，SK飛龍還付了一筆買斷金給悍將。

今早韓媒《SPOTV NEWS》撰文，談到為何索沙寧願支付這一大筆稅金也要重回韓國，並引述不具名人士說法，表示台灣環境太糟糕、宿舍只是韓國愛情旅館的等級，月薪也只有2、3萬美金，錢很難賺；不過到了下午這段話不見蹤影，只剩下關係人士表示：「雖然當下需要付很多錢，但今年表現好，明年就可能獲得條件更好的合約，對索沙而言是很強的拉力。」

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