中職》索沙走了怎麼辦？ 來聽鑼總怎麼說

富邦悍將總教練陳連宏。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕索沙重返韓職加盟SK飛龍，對富邦悍將先發投手戰力影響甚鉅，悍將總教練「鑼總」陳連宏表示，雖然先發投手表現沒那麼穩定，不過最近球隊打擊狀況不錯，中繼投手表現也非常好，也希望守備幫忙，先發投手就是盡力去丟，第5、6局以後交給牛棚。

數字會說話，悍將近10場比賽團隊打擊率高達3成41，出現16轟，平均每場比賽拿下6.5分，攻勢兇猛。

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悍將新洋投包林傑昨天註冊、今天隨隊，預計本週升上一軍先發，日期未定。28歲左投包林傑身高達196公分，本季二軍先發4場戰績1勝2敗、防禦率8.57，前兩場先發被打爆，不過最近兩場先發表現回穩，總計12局投球只失2分。

包林傑曾在美國、澳洲、德國打球，沒有大聯盟資歷，對於初期來台在二軍表現不佳，包林傑解釋，在這麼熱的天氣投球還是頭一遭，需要時間適應，後來他投球也做了調整；陳連宏說，近期包林傑投球的配球策略有做調整，控球還可以。

索沙離隊，悍將先發投手戰力缺口很難補足，包林傑難免會被外界拿來和索沙做比較；對此，包林傑說，「索沙留一雙大鞋子給我穿，合不合適不知道，我和他是不同類型的投手，但共同目標都是幫球隊贏球，拿到總冠軍。」

過去包林傑效力澳洲棒球聯盟布里斯本俠盜，曾與中信兄弟「大師兄」林智勝當隊友，如今隊友變對手，包林傑表示，職業棒球就是這樣，有時候是隊友，有時又是對手，來到台灣他會拿出最好的身手對付林智勝。

悍將洋投包林傑。（資料照，記者黃志源攝）

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