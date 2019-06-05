中職》少了天敵索沙 伯納：富邦悍將仍具競爭力

中信兄弟總教練伯納。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕索沙重返韓職加盟SK飛龍，對富邦悍將先發投手戰力影響甚鉅，不過中信兄弟總教練伯納認為，雖然悍將損失一名全聯盟數據最好的投手，但他們打擊很有破壞力，投手戰力也不錯，仍是一支具競爭力的球隊。

本季索沙對兄弟先發4場拿下3勝，防禦率僅0.87，這位天敵的離開，對兄弟應該算是個好消息。悍將少了超強洋投索沙，近期兄弟也和洋砲里迪解約，將改登錄洋投紐維拉，本季兄弟將不會再找洋砲。

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伯納指出，不管本土打者、洋砲，無論膚色是黑的、白的還是橘色的，球隊中心打線需要能夠穩定輸出的重砲手，不只是兄弟，相信各隊都是如此，只是本季找來的洋砲沒有符合預期期待。

兄弟近18場戰績3勝15敗，期間團隊打擊率僅2成60，平均每場得3.8分。另外，本季兄弟先發第3棒打擊率2成93，第4棒2成65，第5、6棒打擊率依序是2成25、2成26，中心打線以第5、6棒表現較低迷。

伯納認為，最近球隊戰績不佳問題在打擊，如果打擊沒發揮，投手群會有壓力，特別是陣中年輕的先發投手，這是環環相扣的，他強調，「只要接下來打擊回穩，相信戰績應該可以回穩。」

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