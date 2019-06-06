暴龍勇士G3、郭俊麟初登板 今日賽事預告與轉播

勇士球星柯瑞。（資料照，USA TODAY Sports）

自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

NBA總冠軍戰G3登場，勇士回到主場迎戰暴龍，勇士明星後衛K.湯普森（Klay Thompson）腿筋拉傷，出賽成疑，而大前鋒魯尼（Kevon Looney）鎖骨骨折無法出賽。而前一戰攻下34分的雷納德（Kawhi Leonard）此役能否率隊奪勝？球迷們記得準時收看轉播。

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日職例行賽持續進行，下午5點由日本火腿主場迎戰養樂多，旅日強打王柏融自從2日對上歐力士的比賽敲出日職生涯新高單場5安後，近2場上養樂多合計7支0，今天大王要尋求反彈。除此之外，郭俊麟今將先發對上廣島鯉魚，表現如何值得期待。

MLB例行賽方面，早上7點由洋基客場出戰藍鳥，洋基推出派克斯頓（James Paxton）先發，藍鳥則由索頓（Trent Thornton）主投。吞下2連敗的洋基要力拚在派克斯頓的帶領下止敗，並穩住龍頭寶座。而藍鳥內野手索賈德（Eric Sogard）昨敲猛打賞，今天又會有什麼樣的表現？球迷們一起打開電視幫喜愛的球隊加油！

NBA冠軍賽

09:00 暴龍@勇士 緯來體育、愛爾達體育1台、ELEVEN SPORTS1

日職

17:00 養樂多@日本火腿 FOX體育2台

MLB

07:00 洋基@藍鳥 民視、FOX體育、FOX體育3台

法網

21:00 四強 FOX體育、FOX體育3台

中職

18:35 富邦悍將@中信兄弟 緯來育樂、愛爾達體育2台、麥卡貝網路電視

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