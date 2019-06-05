日職》傻眼！1分差三壘有人 植田海竟跑出詭異雙殺（影音）

〔體育中心／綜合報導〕今日羅德與阪神之戰出現戲劇化的結局，九上一出局三壘有跑者，雙方僅有1分差時，阪神代跑植田海發生離譜的跑壘失誤，讓清田育宏美技接殺後輕鬆完成雙殺，終場羅德就以5：4擊敗阪神。

這場比賽雙方你來我往，羅德在第二局靠著串連安打拿下2分，第三局井上晴哉敲出兩分砲再添分數，第五局萊爾德的長打打進羅德第5分。

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阪神則在第二局，糸原健斗滿壘遭到觸身球拿下首分，第四局藉由串連安打追回2分，第六局再靠著大山悠輔的安打讓比數僅剩下1分差。

關鍵第九局，羅德派出終結者益田直也上場，他一開始就被洋砲馬帝敲出安打上壘，接著阪神換上代跑植田海，他趁著梅野隆太郎打擊時盜上二壘，隨後再靠著滾地出局站上三壘，形成1出局三壘有人的大好得分局面。

接著高山俊敲出一支左外野強勁平飛球，清田育宏美技飛撲沒收，想不到此時代跑的植田海，沒有等球落地就已經啟動，等到發現球被接殺後完全來不及回頭，清田育宏輕鬆地把球傳到三壘完成再見雙殺，植田海只能傻眼的接受球隊落敗的事實。

賽後阪神虎隊的監督矢野燿大表示，他們不會責怪植田海的跑壘，因為那是教練團下達的指令。

植田海傻眼。（圖片擷取自太平洋TV）

清田育宏（右）完成雙殺，開心地與隊友擊掌。（圖片擷取自太平洋TV）

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