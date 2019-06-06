MLB》林家正被響尾蛇第14輪選中 有望成台灣第一人

林家正今天被響尾蛇以第14輪第422順位選中。（圖片取自推特）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟選秀會第3天，就讀亞利桑納州立大學的台灣好手林家正，被響尾蛇以第14輪第422順位選中，這是他三度參加選秀會來最高的順位，有望成為台灣首位透過選秀加入美職體系的球員。

林家正在2016年首度參加大聯盟選秀會，被水手以第16輪第477順位選中，但之後決定進入亞利桑納州立大學就讀，放棄加盟。2018年林家正再度參加選秀會，被休士頓太空人以第29輪882順位選中，但選秀順位不理想，因此繼續讀大學。

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而林家正如今被響尾蛇以第14輪第422順位選中，這是他三度參加選秀會來的最高順位，有望加盟。

身為捕手的林家正，本賽季打擊成績亮眼，出賽56場繳出新高的9轟、50分打點，打擊率為0.299，長打率0.457也創新高。

林家正。（資料照，特派記者郭羿婕攝）

林家正今天也在臉書上發文表示，「在歷經過去三年兩度在美職大聯盟選秀會中獲選，很感謝也很感激，今年得以再次獲得青睞，被亞利桑那響尾蛇隊在第十四輪第422順位選中，與球隊的洽談將由在美國的顧問（advisor）即刻展開，希望能盡速有下一步的好消息向遠在台灣的各位報告。」

他說，「在去年選秀會的選秀結果不如預期之下，過去這一年我持續的就不足之處進行加強、就貧乏之處進行修正，一切的努力都是希望我能更加符合球探以及球隊對我的期待、能夠獲得更高的評價，很高興這一年來的付出在這一天有所回報。除了美國亞利桑那州大（Arizona State University）教練的指導，與其他數位我自己所尋找教練額外的協助之外，休賽季期間在台灣也受到教練們與前輩們的教導與指教，感謝讓我的棒球生涯得以前進到這個階段的每一位，在此至上深深的感謝。」

林家正也指出，「台灣對於我就是我的故鄉，不論在海外如何的征戰，因為台灣這塊土地讓我得以在休賽季期間能夠重新充電，讓我得以在賽季期間心中有所依歸。這幾年在美國的賽季期間，偶有遇到台灣球迷到場加油，我由衷感謝這些熱情的台灣球迷，同時也感謝遠在台灣的球迷對我持續的關注，請各位持續替我加油、替台灣加油，謝謝各位。」

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