NBA》傳奇謝幕？！「老飛人」節目透露下季後將退休

「老飛人」卡特。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕今年已經42歲的亞特蘭大老鷹前鋒「老飛人」卡特（Vince Carter），是目前聯盟最年長的現役球員，而他先前雖然表示會再續戰一年，不過今他在上節目時卻宣布，在明年球季結束後，自己就將高掛球鞋。

「我認為下個球季就是時候了，」卡特今參加EPSN節目《The Jump》時說道，「我覺得這非常棒！」

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Vince Carter says next season, his record breaking 22nd season in the NBA, will be his last pic.twitter.com/Z91Hx6GtmT — Def Pen Hoops （@DefPenHoops） 2019年6月5日

卡特在1998年NBA選秀會，首輪第5順位被金州勇士挑中，隨後就被交易到暴龍隊，在聯盟打滾的21個年頭，先後效力過8支球隊，職業生涯繳出場均17.4分、4.4籃板及3.2助攻，而卡特不但曾拿下年度最佳新秀也曾經8次入選NBA全明星。

原本在去年球季開始前，卡特在接受訪問時曾表示自己有90%的機率會在這個賽季結束後退休，不過最後他還是改變了自己的想法，與老鷹簽下一年合約，完成自己NBA生涯第21個球季。

若卡特真的在下個賽季於NBA場上征戰的話，他將會超越賈奈特（Kevin Garnett）、派瑞許（Robert Parish）、威利斯（Kevin Willis）和諾威斯基（Dirk Nowitzki），成為NBA史上第一位闖蕩22個球季的球員。

而卡特先前在慶祝42歲生日曾表示，很希望自己的球衣能在暴龍退休，在自己職業生涯的起點畫下最終的句點。因此，新球季他將落腳何處也引發媒體關注。

卡特這個賽季他在老鷹隊出賽了76場比賽，9場為先發出賽，平均上場時間為17.5分鐘繳出，7.4分，2.6籃板和1.1次助攻，三分球命中率仍有38.9%，身手依然穩健。

已經42歲的卡特身手仍相當穩健，本季還多次上演精彩爆扣。（資料照，美聯社）

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