NBA》傳奇謝幕？！「老飛人」節目透露下季後將退休

「老飛人」卡特。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕今年已經42歲的亞特蘭大老鷹前鋒「老飛人」卡特(Vince Carter),是目前聯盟最年長的現役球員,而他先前雖然表示會再續戰一年,不過今他在上節目時卻宣布,在明年球季結束後,自己就將高掛球鞋。

「我認為下個球季就是時候了,」卡特今參加EPSN節目《The Jump》時說道,「我覺得這非常棒!」

Vince Carter says next season, his record breaking 22nd season in the NBA, will be his last pic.twitter.com/Z91Hx6GtmT