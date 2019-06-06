MLB》透納再見轟氣走白襪 國民笑納本季最長4連勝（影音）

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕美國職棒大聯盟例行賽，國民主場迎戰白襪系列賽第2戰，國民靠著透納（Trea Turner）擊出再見2分打點的全壘打，最終以6：4擊敗白襪收下對戰2連勝，以及近期的4連勝，其中4連勝為國民本季最長連勝紀錄。

國民今日再見轟氣走白襪。（今日美國）

2局下半，鈴木清先擊出代有1分打點的1壘安打替國民先馳得點，4局下半於滿壘情況下再靠著滾地球形成野手選擇再添1分。6局上半，白襪的孟卡達（Yoan Moncada）擊出中左外野方向的陽春砲替白襪首開紀錄，白襪尚以1：2落後國民。

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孟卡達今日擊出1發陽春砲。（今日美國）

6局下半，國民先是靠著亞當斯（Matt Adams）的保送和鈴木清的二壘安打攻佔二三壘，羅布列斯（Victor Robles）擊出高飛犧牲打賺進1分，代打的帕拉（Gerardo Parra）靠著白襪游擊手安德森（Tim Anderson）的失誤上壘，三壘上的鈴木清則跑回國民第4分，國民4：1領先。

8局上半，白襪大舉反攻，「古巴重砲」阿布瑞尤（Jose Abreu）先掃出1發2分砲，接著卡斯提歐（Welington Castillo）背靠背再轟出1發追平比數的陽春砲，白襪追成4：4平手。

9局下半，多齊爾（Brian Dozier）先選到1次保送，下一棒的透納沒讓大家等太久，直接瞄準一顆偏高的速球大棒一揮，讓外野手目送小白球出全壘打牆，比賽結束，國民6：4帶走勝利。

透納於9下擊出再見2分砲。（美聯社）

國民先發投手桑契斯（Anibal Sanchez）主投5.1局被敲4安失1分，並投出7次三振，最終無關勝敗，後援1局被敲2安無失分的杜利托（Sean Doolittle）則喜收本場勝投。白襪先發投手柯維（Dylan Covey）主投5局被敲7安失2分無關勝負，被敲再見轟的卡洛梅（Alex Colome）苦吞敗投。

阿布瑞尤本場擊出2支安打，包括1發兩分砲，可惜球隊還是未能取勝。（今日美國）

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