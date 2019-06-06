MLB》佩洛塔延長再見安氣走道奇 前田健太勝投被搞砸（影音）

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕美國職棒大聯盟例行賽，響尾蛇主場迎戰道奇系列賽第3戰，兩隊正規賽戰成2：2平手，延長賽11局，響尾蛇靠著佩洛塔（David Peralta）擊出再見安打，最終是以3：2擊敗道奇，響尾蛇終止對戰道奇的2連敗避免被橫掃，道奇則是終止近期的7連勝，這場敗仗僅是道奇近13戰中吞的第2敗而已，日籍投手前田健太今5局失1分好投握有勝投資格，結果被牛棚砸鍋。

響尾蛇今於11局下半靠著再見安氣走國聯西區王者道奇。（法新社）

3局上半，道奇的史密斯（Will Smith）瞄準1顆失投的滑球，大棒一揮用1發兩分打點全壘打先替球隊先馳得點，這是他本季的第2發全壘打。4局下半，佩洛塔擊出帶有1分打點的二壘安打替響尾蛇追回1分，響尾蛇1：2落後。

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史密斯本場擊出兩分打點全壘打。（法新社）

8局下半，戴森（Jarrod Dyson）打出帶有1分打點追平比分的二壘安打，將比賽帶進延長賽。直到比賽第11局下半，艾斯科巴（Eduardo Escobar）先擊出中外野方向深遠的三壘安打，下一棒的馬堤（Ketel Marte）被蓄意保送上一壘，接著佩洛塔站上打擊區鎖定第1球擊出再見安打，終場響尾蛇以3：2氣走道奇，中斷近況火熱的道奇的7連勝。

佩洛塔本場擊出2支安打貢獻2分打點，包括結束比賽的再見安打。（法新社）

值得一提的是9局上半響尾蛇的游擊手阿米德 （Nick Ahmed）上演精彩守備演出，赤手快傳一壘成功刺殺跑者。

響尾蛇今天的先發投手達普藍提亞（Jon Duplantier）主投5局被敲3安失2分，另送出7次3振無關勝敗，後援1局沒失分的高德利（Zack Godley）幸運地拿下勝投。

道奇日籍先發投手前田健太主投5局失1分，投出7次三振同樣無關本場勝負，另還有1支安打的表現，亞歷山大（Scott Alexander）11局下半後援被敲2安包括再見安苦吞敗投。

前田健太（圖右）今主投5局失1分無關勝敗。（法新社）

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