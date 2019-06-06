NBA》續留波士頓機率低！美媒曝：KI傾向紐約球隊

厄文。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕塞爾提克季後賽第二輪表現不佳，無緣率領球隊擊退公鹿，只能黯然結束球季。一哥厄文（Kyrie Irving）低迷的表現也讓他成戰犯。美媒今爆料，在經歷一季失敗後，厄文重返綠衫軍的機率可能非常低，比較心儀紐約的球隊。

去年在厄文和海沃德（Gordon Hayward）因傷缺席下，塞爾提克靠著殘缺的陣容闖進東冠，在今年兩人歸隊、球隊備受矚目的情況下，綠衫軍本季表現卻跌跌撞撞，綠衫軍也成為NBA史上首支前5場奪勝，卻連吞4敗遭淘汰的球隊。

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綠衫軍的挫敗也再次開啟厄文下季的去留話題，《SNY》記者Ian Begley撰文指出，儘管綠衫軍正極力在挽留厄文，但他重返波士頓的機率非常低，也有消息指出，厄文也沒有將其他球隊成為他今夏下家排除在外，其中也包括紐約尼克隊。

今年夏天尼克絕對有足夠的薪資空間，能簽下至少兩位超級巨星，而除了厄文之外，勇士明星大前鋒杜蘭特（Kevin Durant），也是他們追逐的對象之一。而除了尼克隊之外，另一位《EPSN》記者A.史密斯（Stephen A. Smith）前天指出厄文也有可能選擇加盟籃網。

綠衫軍總裁安吉（Danny Ainge）今在記者會表示：「對於厄文去留的問題，實在沒什麼好說的，我只能告訴大家，我們一直有在和厄文談，但我不確定他最後是否會被我們說服留下來，也不確定現在球隊的陣容對他是否有吸引力。」

不過如果厄文離開波士頓，那綠衫軍對於追逐「一眉哥」A.戴維斯（Anthony Davis）的球隊可能會有不小的影響。之前曾有報導指出，塞爾提克會想搶A.戴維斯，是因為希望能幫厄文找來一位拚冠的幫手，不過萬一厄文沒有續留，綠衫軍恐怕不會願意放棄陣中年輕基石或是任何選秀籤來追求A.戴維斯。

如果厄文不續留，綠衫軍追求A.戴維斯可能也會受到影響。（資料照，法新社）

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